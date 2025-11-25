Villaggio di Natale al Da Vinci
Per Natale, Parco Da Vinci si trasforma in un villaggio natalizio tra luci, spettacoli e creatività. Il filo conduttore dell’intera programmazione di quest’anno è la magia degli elfi: simpatici e instancabili protagonisti che animano laboratori, spettacoli itineranti e incontri speciali,tra i. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
? È ufficiale: il Villaggio Natalizio di Talento in Fiori ha aperto le porte! Un mondo fatto di: alberi natalizi decorati fiocchi natalizi personalizzati decorazioni natalizie artigianali gadget e idee regalo natalizie uniche Se cerchi un Natale diverso, elega - facebook.com Vai su Facebook
Ascoli, al via il Villaggio di Natale in Piazza Arringo - Anche quest'anno sono presenti le tradizionali casette con vari prodotti in vendita, molti a ... Lo riporta picenonews24.it
Torna il villaggio di Natale alla Fiera, oltre alla pista di pattinaggio sul ghiaccio anche il mercatino gastronomico - Palermo Christmas Village si allarga andando a occupare non solo il Padiglione 20 ma anche il 16 per una superficie totale di oltre 9 mila metri quadrati. palermotoday.it scrive
Parte il Natale ad Ascoli. Villaggio, pista di ghiaccio e luminarie in centro storico - Il taglio del nastro in piazza Arringo apre ufficialmente le iniziative natalizie, con pista di pattinaggio attiva fino all’11 gennaio e una fiera con 220 banchi prevista per il 21 dicembre ... Secondo lanuovariviera.it