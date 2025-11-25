Viktoria Plzen-Friburgo Europa League 27-11-2025 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici
Solo il Midtjylland è a punteggio pieno ma sono ben 5 le squadre ancora imbattute nel girone di Europa League e 2 di queste sono il Viktoria Plzen e il Friburgo. I vicecampioni cechi uscenti hanno da poco più di un mese cambiato guida tecnica dopo un inizio di stagione complicato. Il nuovo allenatore ha saputo cogliere ben 5 vittorie . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Altre letture consigliate
@danieletrecca a CMIT LIVE: "Secondo me #Gasperini ieri ha sbagliato su #Dovbyk. Se non gli dai fiducia dopo il gol col Parma rischi di non recuperarlo più, per me doveva entrare prima in campo. #Pisilli è entrato bene contro il Viktoria Plzen, ma poi è sp Vai su X
Con i gol segnati contro Viktoria Plzen e Sassuolo, Dybala ha superato quota 200 reti con in carriera, ma da quando gioca nel nostro campionato non ha mai segnato di testa E pensare che il primo gol della sua carriera, nel 2011 con l’Instituto, fu proprio di tes Vai su Facebook
Roma-Viktoria Plzen 1-2: video, gol e highlights - La squadra di Gasperini perde la seconda gara in casa, battuto dal Viktoria Plzen 2- Secondo sport.sky.it
Europa League: dal Viktoria Plzen un 'messaggio' alla Roma. Aston Villa, Porto e Lione restano in vetta - Gol ed emozioni nelle tante sfide valide per la 2ª giornata della fase campionato di Europa League, che ha visto oggi (2 ottobre) scendere in campo anche le italiane Roma (ko all'Olimpico ... Si legge su corrieredellosport.it
Disastro Roma: all'Olimpico vince il Viktoria Plzen, si complica l'Europa League - Il terzo: se in campionato è ancora seconda, in coppa, con tre soli punti su nove, si è ... Da corrieredellosport.it