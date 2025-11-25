Viktoria Plzen-Friburgo Europa League 27-11-2025 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici

Infobetting.com | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Solo il Midtjylland è a punteggio pieno ma sono ben 5 le squadre ancora imbattute nel girone di Europa League e 2 di queste sono il Viktoria Plzen e il Friburgo.  I vicecampioni cechi uscenti hanno da poco più di un mese cambiato guida tecnica dopo un inizio di stagione complicato. Il nuovo allenatore ha saputo cogliere ben 5 vittorie . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

viktoria plzen friburgo europa league 27 11 2025 ore 18 45 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Viktoria Plzen-Friburgo (Europa League, 27-11-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici

Altre letture consigliate

viktoria plzen friburgo europaRoma-Viktoria Plzen 1-2: video, gol e highlights - La squadra di Gasperini perde la seconda gara in casa, battuto dal Viktoria Plzen 2- Secondo sport.sky.it

Europa League: dal Viktoria Plzen un 'messaggio' alla Roma. Aston Villa, Porto e Lione restano in vetta - Gol ed emozioni nelle tante sfide valide per la 2ª giornata della fase campionato di Europa League, che ha visto oggi (2 ottobre) scendere in campo anche le italiane Roma (ko all'Olimpico ... Si legge su corrieredellosport.it

Disastro Roma: all'Olimpico vince il Viktoria Plzen, si complica l'Europa League - Il terzo: se in campionato è ancora seconda, in coppa, con tre soli punti su nove, si è ... Da corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Viktoria Plzen Friburgo Europa