Vigili del fuoco | formati 15 nuovi direttori Operazioni di spegnimento
Si è concluso con successo, lo scorso 21 novembre, il corso di formazione interno per Direttore operazioni di spegnimento (Dos), organizzato dalla Direzione regionale vigili del fuoco Puglia. Il percorso formativo, di cruciale importanza per l'efficacia del Corpo nazionale dei vigili.
Un cane lupo è stato salvato dai Vigili del Fuoco di Siena in Strada di Busseto, dopo essere caduto in una cavità profonda circa tre metri. La squadra SAF ha raggiunto l'animale e lo ha recuperato in sicurezza, grazie!
Per un Vigile del Fuoco la squadra è tutto. La squadra è fiducia, coraggio, appartenenza. Con la giusta squadra vinci battaglie impossibili.
Incendio a Matera, i Vigili del fuoco mettono in salvo 15 scout - A causa di un vasto incendio divampato nei pressi della Massera La Fiorita, alla periferia di Matera, l'intervento dei Vigili del fuoco si è reso necessario per mettere in salvo 15 scout di Taranto
Falerone, le scintille innescano l'incendio: le fiamme divorano 15 ettari di vegetazione, sgomberate alcune famiglie - Allarme incendio ad Falerone, dove un rogo si è sviluppato in un campo, probabilmente causato dalle scintille di un traliccio elettrico, per poi estendersi ai boschi vicini
San Severino Marche, in fiamme 15 rotoballe di fieno: l'incendio si mangia 1,5 ettari. Quattro mezzi dei vigili del fuoco in azione - I Vigili del fuoco sono intervenuti nella tarda mattinata in località Serralta, nel comune di San Severino Marche, per l'incendio di sterpaglie che ha coinvolto anche 15