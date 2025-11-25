VIDEO | Un canto per difendere lo Stretto | Strong Words dà voce alla mobilitazione No Ponte
A pochi giorni dalla manifestazione del 29 novembre a Messina, la mobilitazione contro il Ponte sullo <strong>Stretto riceve un nuovo contributo dal mondo della cultura. Il collettivo musicale “Strong Words” ha pubblicato “Giù le mani dallo Stretto”, un brano inedito disponibile da oggi su tutte le. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
PASQUASIA è un canto dedicato alla mia terra e a tutte le persone che hanno tentato, come hanno potuto e fino all'ultimo, di difendere un bene prezioso per l'economia della gente della Sicilia centrale. Uomini e donne che avevano il sogno di un lavoro che d - facebook.com Vai su Facebook