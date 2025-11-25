VIDEO | La giornata contro la violenza sulle donne a piazza Cairoli la riflessione in danza delle studentesse
Un piccolo spettacolo a piazza Cairoli messo in scena dalle studentesse delle scuole superiori e poi per il terzo anno consecutivo la “Camminata Contro la Violenza di Genere”, un evento simbolico e di sensibilizzazione organizzato dal Comune di Messina in stretta collaborazione con la Prefettura. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
