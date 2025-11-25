VIDEO| Giù le mani dallo Stretto | ecco il videoclip animato che dà voce alla protesta contro il Ponte

25 nov 2025

A pochi giorni dalla grande mobilitazione prevista per il 29 novembre, la protesta contro il Ponte sullo Stretto si arricchisce di una nuova, potente voce. Il collettivo musicale Strong Words annuncia l’uscita del brano inedito "Giù le mani dallo Stretto", disponibile su tutte le piattaforme di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

