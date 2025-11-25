VIDEO | Buffa scivolata per Brock Lesnar sullo stage sul finale di Raw

Siamo entrati nella settimana di Survivor Series e dei tanto attesi War Games match. Questa notte a Raw nel main event è andato in scena un tag team match tra gli Usos e Drew McIntyre con Logan Paul per determinare quale dei due team avrà il vantaggio nel WarGames. Ovviamente gli altri partecipanti non sono rimasti a guardare e sin da inizio puntata ci sono stati screzi tra i due team, con Brock Lesnar che, come sempre, si è fatto attendere senza prendere direttamente parte al confronto iniziale. The Beast si fa una risata. Sul finire del main event è scoppiato il caos, con i Vision arrivati a bordo ring a sostenere Logan Paul e subito raggiunti da Cody Rhodes e CM Punk dando luogo ad una rissa a bordo ring. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

