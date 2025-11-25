Victory di Loredana Longo e il gesto che giustizia l’opera
‘Victory’ è un’opera fredda come marmo e incandescente come la domanda che la attraversa: che cosa significa “vittoria” in un’epoca segnata da guerra, corruzione e fallimenti sistemici? Loredana Longo – siciliana per origine, milanese per prassi di lavoro – ha presentato il suo anti-monumento più. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Mostre: Victory, gli arazzi di Loredana Longo - La Galleria Francesco Pantaleone di Palermo presenta la quarta personale di Loredana Longo (Catania, 1967) dal titolo, Victory, a cura di Valentina Bruschi, che si inaugura venerdì 22 aprile alle ore ... Scrive ansa.it
Fino al 22.VI.2016 Loredana Longo, Victory Francesco Pantaleone Arte Contemporanea, Palermo - “Victory” la personale di Loredana Longo alla Galleria Francesco Pantaleone Arte Contemporanea curata da Valentina Bruschi, è un lavoro coraggioso, un’esperienza emotiva che lascia “disorientati” ... Come scrive exibart.com
Loredana Longo – Place / No Place - Negli anni l’interesse di Loredana Longo per gli oggetti ha creato un archivio della memoria fatto di luoghi, cose, persone che in qualche modo sono stratificazioni, testimoni di una vita trascorsa ... Secondo exibart.com