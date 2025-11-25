Viaggio alla scoperta dell’Australia
L’Australia si svela come un continente dalle mille anime, dove il rosso della terra si fonde con l’azzurro infinito del cielo, creando scenari che sembrano dipinti da pennellate divine. Questo è il paese delle antiche tradizioni aborigene, custodi di una cultura vecchia di 65.000 anni, la più antica civiltà continua del pianeta. I loro racconti del Dreamtime risuonano ancora oggi attraverso le terre selvagge, dove ogni roccia, ogni albero, ogni corso d’acqua racconta storie ancestrali di creazione e spiritualità. Nel Red Centre, il monolitico Uluru si erge maestoso nel deserto, cambiando colore dall’alba al tramonto in una sinfonia cromatica che toglie il respiro. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
