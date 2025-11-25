Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-11-2025 ore 20 | 25
Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità l'appuntamento con l'informazione del traffico in tempo reale servizi della regione Lazio in apertura il trasporto ferroviario sulla metro mare per consentire gli interventi di messa in sicurezza di due portali nella tratta Castel Fusano Cristoforo Colombo Cristoforo Colombo fine tronco della ferrovia da Inizio servizio fino alle ore 8:30 del 29 novembre la circolazione sarà attiva tra Roma Porta San Paolo Ostia Antica In entrambe le direzioni mentre sarà in tutta tra Lido Nord e Cristoforo Colombo sempre entrambi i sensi di marcia passiamo alla viabilità Dov'è la circolazione nella norma sulle consolare in uscita della capitale solo code su via Cristoforo Colombo altezza Vitinia ancora un incidente e crea disagi in direzione di Ostia un altro incidente segnalato in carreggiata esterna del grande raccordo anulare con incolonnamenti tra Appia e Tuscolana bene tutto grazie per la da Marco Cilluffo e la sala e buon viaggio un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Altre letture consigliate
Roma-Ostia, dopo il fulmine che ieri ha colpito la linea ripristinata la viabilità Vai su Facebook
#Roma #viabilità Martedì, manifestazione con corteo in zona Primavalle. Percorso: da piazza Alfonso Capecelatro a piazza Clemente XI, passando per via Nicolò Albergati, via Stefano Borgia, via Federico Borromeo e via Angelo Mai. Dalle 17 possibili rallenta Vai su X
Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-11-2025 ore 18:10 - Astral infomobilità saluto Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio apriamo segnalando code per incidente sulla ... Come scrive romadailynews.it
Traffico Lazio del 24-11-2025 ore 09:30 - luce verde Lazio Bentrovati intenso il traffico in entrata a Roma sulla diramazione Roma Sud concludi tra Torrenova di raccordo anulare traffico nel ... Scrive romadailynews.it
Qualità dell’aria: la Regione Lazio rivede le misure anti-smog per Roma - La Giunta regionale del Lazio ha approvato, su proposta dell'assessore all'Ambiente Elena Palazzo, la delibera relativa alla proposta di rimodulazione degli interventi in materia di limitazione al ... Si legge su rainews.it