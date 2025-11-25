Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-11-2025 ore 19 | 40

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione nella norma sulle cucciolate in uscita dalla capitale Ci sono code però sulla via Cristoforo Colombo altezza Vitinia a causa di un incidente in direzione di Ostia un altro incidente segnalato per chi viaggia sulla Pontina in direzione della Capitale con code all'altezza di Castel di Decima sul grande raccordo anulare in interna coda altezza a Roma Fiumicino poi si rallenta tra Laurentina e Tuscolana e tra la Nomentana e l'innesto della Roma Teramo possiamo in interna dove ci sono code altezza labbro qui per traffico intenso da Marco cell uff e Astral infomobilità è tutto grazie per averci ascoltato a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

