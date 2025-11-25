Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-11-2025 ore 18 | 10

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità l'appuntamento con l'informazione del traffico in tempo reale servizio della regione Lazio in apertura il trasporto ferroviario sulla metro mare per consentire gli interventi di messa in sicurezza di due portali nella tratta Castel Fusano Cristoforo Colombo e Cristoforo Colombo fine tronco della ferrovia da Inizio servizio fino alle ore 8:30 del 29 novembre la circolazione sarà attiva tra Roma Porta San Paolo Ostia Antica In entrambe le direzioni Mentre Sara interrotta tra Lido Nord e Cristoforo Colombo sempre entrambi i sensi di marcia passiamo alla viabilità code per incidente sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare che crei ancora disagi altezza Laurentina Più avanti si rallenta tra Nomentana e l'innesto con la Roma Teramo in interna solo coda altezza Labaro che crea disagio a chi procede sulla via Flaminia dalla tangenziale in direzione del raccordo un altro incidente in via dei macre ancora coda a sud della capitale sulla via Pontina 3 raccordo e Spinaceto in direzione di Latina poi concede i rallentamenti sulla Cassia da raccordo a via dei Due Ponti sulla Salaria altezza Villa Spada tutto verso il centro Grazie per l'attenzione da Marco cellucci e la sala più tardi con un nuovo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

