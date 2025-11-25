Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-11-2025 ore 15 | 25
Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio incolonnamenti subito in uscita sul tratto Urbano della Roma Teramo a partire da Tor Cervara fino al Raccordo sullo stesso raccordo si rallenta in esterna tra Ostiense Tuscolana e tra la Nomentana e l'innesto con la Roma Teramo o in interna solo che altezza labbro e crea disagi per chi procede sulla via Flaminia con code tra via dei Due Ponti raccordo in direzione di quest'ultimo invece per un incidente a sud della capitale ci sono lunghe code sulla via Pontina tra il raccordo e Spinaceto per il momento è tutto Grazie per l'attenzione dalla Sara e Marco cell uff A più tardi con un nuovo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
