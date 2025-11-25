Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio sulla stazione Roma sud della A1 tratto riaperto precedentemente chiuso per Veicolo in avaria all'altezza di San Cesareo In entrambe le direzioni ora la circolazione è regolare e ci spostiamo sulla raccordo anulare dove in carreggiata interna Ci sono code l'altezza della famiglia è all'altezza della A24 roma-teramo in esterna code tra Appia Casilina in ingresso nella capitale per traffico penso code a tratti sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e tangenziale est verso quest'ultima per il trasporto marittimo sono cancellate per oggi le corse laziomar Formia Ponza 14:30 a Formia Ventotene 15:30 ponza-formia 14:30 ai Ventotene Formia delle 15 e infine per il trasporto ferroviario sulla linea Metromare Per consentire interventi di messa in sicurezza due portali nella tratta Castelfusano Colombo e Colombo fine tronco della ferrovia dall'inizio del servizio fino alle ore 8:30 del 29 novembre la circolazione sarà attiva tra Roma Porta San Paolo Ostia Antica In entrambe le direzioni mentre sarà interrotta tra Lido Nord e Colombo sempre in entrambi i sensi di marcia ed è tutto da Federico Ascani infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-11-2025 ore 13:25