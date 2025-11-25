Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-11-2025 ore 10 | 25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare in interno ancora altezza Flaminia e tra Nomentana Tiburtina in esterna code a tratti tra Prenestina e Nomentana ingresso nella capitale per traffico intenso si sta in coda sul tratto Urbano della A24 tra braccio e lo svincolo per la tangenziale est contatti sulla Colombo tra via di Acilia via di Malafede sempre verso Roma in chiusura il trasporto marittimo sono cancellate per oggi le corse laziomar Formia Ponza delle 14:30 formia-ventotene delle 15:30 ponza-formia delle 14:30 e Ventotene Formia delle 15 per il trasporto ferroviario sulla metro mare per consentire interventi di messa in sicurezza di due portali nella tratta Castel Fusano Cristoforo Colombo e Cristoforo Colombo fine tronco della ferrovia dall'inizio del servizio fino alle ore 8:30 del 29 novembre 2025 la circolazione Sara atti Roma Porta San Paolo e Ostia Antica In entrambe le direzioni mentre sarà interrotta tra Lido Nord Cristoforo Colombo sempre in entrambi i sensi di marcia ed è tutto da Federico Ascani ad Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

