Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-11-2025 ore 09 | 40

sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code tra Casilina e Ardeatine tra Salaria e Nomentana in esterna cos'è tratti tra Prenestina e Nomentana tra Salaria e Cassia è più avanti tra Roma piscine Pontina ingresso nella capitale per traffico intenso cosa tratti sul tratto Urbano della A24 tra Tor Cervara e lo svincolo per la tangenziale est sulla 91 Roma Fiumicino code dal raccordo alla con un buco di sull'Aurelia all'altezza della Raccordo Anulare verso il centro nel quadrante sud della capitale cosa tratti sulla Pontina tra Spinaceto e raccordo anulare sulla Colombo tra via di Acilia in via di Malafede e su via mare tra Acilia e Casal Bernocchi In tutti i casi in direzione del raccordo anulare in chiusura per il trasporto marittimo sono cancellate per oggi le corse laziomar Formia Ponza delle 14:30 a Formia Ventotene 11:30 ponza-formia delle 14:30 e Ventotene Formia delle 15

