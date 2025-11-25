Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-11-2025 ore 09 | 10
Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul raccordo a fare circolazione in aumento in particolare in interna code tra le uscire Casilina e Ardeatine tra salario Nomentana in esterna code tra Prenestina e Nomentana è ancora tra Cassia Aurelia è più avanti tra Fiumicino e Pontina ingresso nella capitale per traffico intenso code a tratti sul tratto Urbano della A24 Tor Cervara lo svincolo per la tangenziale est code sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova raccordo sulla 91 Roma Fiumicino dalla raccordo anulare alla Colombo e nella stessa direzione code anche sulla Cassia tra Formello Castel de' ceveri e sulla Salaria tra fonte di papà è tenuto a Santa un pacco dei poi sull'Aurelia all'altezza del raccordo anulare possiamo più assurde nel quadrante della capitale che comprende la Pontina code tra 20 minuti li vedi pratica sulla Colombo code Trabia via di Malafede code sulla via del mare 3 Acilia Casal Bernocchi In tutti i casi in direzione del raccordo anulare ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
