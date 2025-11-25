Viabilità in via della Loggia la Cna | Sul senso unico nessun dietrofront

ANCONA – Prosegue il dibattito sulla viabilità nel centro storico, dove traffico e circolazione costituiscono ormai un elemento critico per residenti e attività economiche. Le strade strette e tortuose del colle Guasco, ricordano gli operatori, rendono complicata la convivenza tra auto, pedoni e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it