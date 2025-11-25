Vi taglio la testa un 23enne patteggia un anno e 4 mesi per stalking ai vicini

LEQUILE - Si è chiusa con un patteggiamento la vicenda giudiziaria che aveva portato all’arresto, lo scorso luglio, su ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Angelo Zizzari, di un 23enne di Lequile, Riccardo Varratta, per atti persecutori nei confronti dei vicini di casa.Oggi, la giudice. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

