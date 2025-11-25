Vertice tra Ue e Unione africana gli europei in Africa perdono terreno
Quasi 80 capi di Stato e di governo europei e africani sono arrivati ieri a Luanda, capitale dell’Angola, per partecipare al settimo vertice congiunto di due giorni dell’Unione Africana e . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Mentre il vertice sul clima delle Nazioni Unite non è riuscito a trovare un accordo su una tabella di marcia per l'eliminazione graduale dei combustibili fossili, l'Unione europea si trova sempre più sola in un mondo che prende le distanze dalle sue ambizioni cli - facebook.com Vai su Facebook
Cordiale incontro oggi tra ministro Giorgetti e Odile Renaud Basso, presidente della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers). Entrambi partecipano a Luanda al Vertice Europa Unione Africana. Vai su X
Ue, l'arrivo dei leader al vertice in Angola su Ucraina e Africa - I leader dell'Unione Europea si sono riuniti in Angola per discutere della situazione in Ucraina, a margine di un vertice con l'Unione Africana. Da msn.com
Meloni al vertice Ue-Africa, 'impegno per cooperazione paritaria' - Unione africana è un'occasione per ribadire l'impegno verso un modello di cooperazione paritaria con le nazioni africane, in linea con il Piano Mattei, e per evi ... Lo riporta ansa.it
Giorgia Meloni al vertice Ue-Unione africana in Angola - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si trova in Angola per partecipare al VII Vertice dell'Unione europea- Riporta msn.com