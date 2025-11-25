Quasi 80 capi di Stato e di governo europei e africani sono arrivati ieri a Luanda, capitale dell’Angola, per partecipare al settimo vertice congiunto di due giorni dell’Unione Africana e . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Vertice tra Ue e Unione africana, gli europei in Africa perdono terreno