Verso una strategia italiana per le scienze della vita il contributo di Sanofi
(Adnkronos) – Definire una politica industriale e scientifica capace di rafforzare la competitività nelle scienze della vita. E’ la sfida che l’Italia dovrà affrontare in uno scenario internazionale caratterizzato da instabilità geopolitica, pressioni macroeconomiche, crescente domanda e difficoltà di accesso alla salute. Tema caldo su cui un evento, promosso oggi da Sanofi a Roma, ha . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
News recenti che potrebbero piacerti
Voli cancellati verso il Venezuela. La strategia di #Trump funziona? Vai su X
Il bando della Città assegna 20mila euro l’anno ai migliori progetti: musica come identità, innovazione e strategia culturale verso la candidatura del 2033. - facebook.com Vai su Facebook
Investimenti, competenze “AI powered” e una pipeline di molecole che trasforma le traiettorie delle patologie autoimmuni: così Sanofi contribuisce alla Strategia per le ... - Per ogni euro investito dall’azienda in ricerca e sviluppo in Italia, quasi 3 di beneficio complessivo generato per la collettività In uno scenario internazionale caratterizzato da instabilità geopoli ... Segnala tpi.it
Verso una strategia italiana per le scienze della vita, il contributo di Sanofi - Definire una politica industriale e scientifica capace di rafforzare la competitività nelle scienze della vita. msn.com scrive