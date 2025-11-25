Verso il nuovo Consiglio e l' insediamento della Giunta | quando Decaro formerà il governo della Puglia

L'elezione del nuovo Consiglio della Puglia, a guida centrosinistra dopo il trionfo di Antonio Decaro, segna il primo passo della nuova legislatura regionale 2025-2030. Nelle prossime settimane, infatti, saranno espletati i vari passaggi che porteranno alla proclamazione degli eletti. 🔗 Leggi su Baritoday.it

