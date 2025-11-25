Verso il nuovo Consiglio e l' insediamento della Giunta | quando Decaro formerà il governo della Puglia

Baritoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'elezione del nuovo Consiglio della Puglia, a guida centrosinistra dopo il trionfo di Antonio Decaro, segna il primo passo della nuova legislatura regionale 2025-2030. Nelle prossime settimane, infatti, saranno espletati i vari passaggi che porteranno alla proclamazione degli eletti. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

verso nuovo consiglio insediamentoVerso il nuovo Consiglio e l'insediamento della Giunta: quando Decaro formerà il governo della Puglia - Quali sono i prossimi adempimenti politici e burocratici che porteranno all'effettivo passaggio di consegne e all'operatività dei nuovi eletti ... Come scrive baritoday.it

Calabria, si insedia il nuovo Consiglio regionale: Cirillo presidente (e pesca anche nell’opposizione) - Al via la 13ma legislatura della Calabria: nella sua prima seduta il nuovo Consiglio regionale ha eletto presidente Salvatore Cirillo ... quotidianodelsud.it scrive

verso nuovo consiglio insediamentoA Palazzo Campanella si è insediato il nuovo Consiglio Regionale - Eletto presidente dell'assemblea Salvatore Cirillo di Forza Italia, vice Crinò e Ranuccio ... Secondo rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Verso Nuovo Consiglio Insediamento