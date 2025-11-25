Verso Celtic-Roma domani al via la vendita dei biglietti | le info per i tifosi
La League Phase di Europa League della Roma si appresta a vivere uno snodo molto importante quando giovedì 27 novembre, allo Stadio Olimpico, sbarcherà il Midtjylland, attuale capolista, per la quinta sfida di questa prima fase. I giallorossi dovranno andare a caccia dei tre punti per presentarsi nelle migliori condizioni alla successiva gara, in programma l’11 dicembre contro il Celtic. Proprio in vista del match in terra scozzese, il club capitolino ha annunciato quando inizierà la vendita dei biglietti. Il comunicato della Roma. Parte mercoledì 26 novembre alle 12:00 la vendita dei biglietti del settore ospiti per Celtic-Roma, matchday 6 di Europa League, in calendario giovedì 11 dicembre alle 21:00. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Leggi anche questi approfondimenti
? DEER ? Lo sapevi? Nella cultura celtica, il cervo era un animale psicopompo. Insieme al dio celtico Cernunnos, accompagnave le anime nell'aldilà, verso la resurrezione. Le sue corna infatti sono associate al rinnovamento e simboleggiano il ciclo di mo - facebook.com Vai su Facebook
Verso Celtic-Roma, domani alle 12 via alla vendita dei biglietti: le ultime - Attraverso una nota pubblicata sul sito, la società giallorossa ha comunicato le modalità di vendita dei biglietti della trasferta di Glasgow ... Come scrive ilromanista.eu