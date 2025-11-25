Milano, 25 novembre 2025 – Hanno minimizzato le proprie colpe, rendendo versioni inverosimili, con un rimpallo di responsabilità. Sono anche questi i motivi che hanno spinto la gip Chiara Valori a respingere le istanze di domiciliari delle difese, dopo il parere contrario del pm Andrea Zanoncelli, per i due 18enni arrestati il 18 novembre, assieme a tre minorenni, per rapina e tentato omicidio per il brutale pestaggio e accoltellamento del 12 ottobre, nella zona di corso Como a Milano, dello studente di 22 anni che rischia di rimanere paraplegico. Milano, bocconiano accoltellato dal branco: le immagini dell'aggressione Alessandro Chiani e Ahmed Atia, dunque, restano in carcere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Versioni inverosimili e rimpalli di responsabilità”: niente domiciliari per i 18enni che hanno accoltellato lo studente a Milano