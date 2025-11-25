Verranno a chiederti di Fabrizo De André Un dialogo tra Andrea Scanzi Luca De Gennaro e Claudia Rossi

Martedì 25 novembre alle 17 Andrea Scanzi dialoga con Luca De Gennaro e Claudia Rossi per la presentazione del suo nuovo libro Verranno a chiederti di Fabrizio De André. Un intervento a più voci che mette a fuoco genesi, complessità e percorsi di un autore tanto influente quanto multiforme, attraverso una ricostruzione fatta di testimonianze, studi e materiali inediti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

