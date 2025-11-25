Veronafiere al via domani la 34esima edizione di Job&Orienta
Veronafiere riapre le sue porte al futuro dei giovani. Si inaugura domani, 26 novembre, la 34ª edizione di Job&Orienta, il salone nazionale dedicato all'orientamento, alla scuola, alla formazione e al lavoro, che animerà i padiglioni fieristici fino a sabato 29 novembre. Il tema scelto per questa. 🔗 Leggi su Veronasera.it
