Veronafiere al via domani la 34esima edizione di Job&Orienta

Veronasera.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Veronafiere riapre le sue porte al futuro dei giovani. Si inaugura domani, 26 novembre, la 34ª edizione di Job&Orienta, il salone nazionale dedicato all'orientamento, alla scuola, alla formazione e al lavoro, che animerà i padiglioni fieristici fino a sabato 29 novembre. Il tema scelto per questa. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Veronafiere Via Domani 34esima