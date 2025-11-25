Verona ribadisce il suo impegno contro la violenza di genere con il progetto Riguarda anche te

Veronasera.it | 25 nov 2025

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, l’amministrazione comunale di Verona ha organizzato un programma di iniziative volto a promuovere riflessione e condivisione sul fenomeno, coinvolgendo soggetti pubblici e privati impegnati nel contrasto. 🔗 Leggi su Veronasera.it

