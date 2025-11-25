Verini Pd | Dopo le Regionali scriviamo programma del campo largo poi sceglieremo candidato premier

Dopo le elezioni regionali 2025 di Puglia, Campania e Veneto, il senatore del Pd Walter Verini ha risposto alle domande di Fanpage.it sul futuro del campo largo, dal programma comune alla scelta di un leader. Ora, prima delle politiche, resta solo il referendum sulla giustizia. In più, Verini ha parlato della legge elettorale, dell'errore che sarebbe cambiarla ora e di come, nel caso andrebbe modificata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

Dopo l’audizione di Sigfrido Ranucci davanti alla Commissione parlamentare Antimafia, il senatore Walter Verini (PD), capogruppo nella stessa Commissione, commenta con Lanfranco Palazzolo le tensioni e i risvolti politici dell’incontro, parte del quale è stat - facebook.com Vai su Facebook

Verini (Pd): “Dopo le Regionali scriviamo programma del campo largo, poi sceglieremo candidato premier” - Dopo le elezioni regionali 2025 di Puglia, Campania e Veneto, il senatore del Pd Walter Verini ha risposto alle domande di Fanpage ... Lo riporta fanpage.it

Elezioni regionali, balzo anche del Pd: «Siamo andati oltre ogni aspettativa» - Il centrodestra avrà anche fatto il vuoto, in termini meramente numerici, ma il centrosinistra bellunese che ha sostenuto Manildo presidente non esce affatto con le ossa rotte ... Riporta ilgazzettino.it

Veneto, i consiglieri regionali eletti e gli sconfitti. Per la Lega 19 seggi, FdI e Pd a 9 - Nel Veneto di Luca Zaia (recordman di preferenze) non c’è stata storia, e il candidato leghista Alberto Stefani alla guida della coalizione di centrodestra ha vinto con il 64,4% dei consensi. Si legge su repubblica.it