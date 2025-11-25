Venticinque novembre Meloni | Costruire Italia in cui nessuna donna debba sentirsi più sola

"Dobbiamo continuare a fare, ogni giorno, molto di più. Per proteggere, per prevenire, per sostenere. Per costruire un'Italia in cui nessuna donna debba più sentirsi sola, minacciata o non creduta. La libertà e la dignità delle donne sono un dovere dello Stato e una responsabilità di tutti". Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Venticinque novembre, Meloni: "Costruire Italia in cui nessuna donna debba sentirsi più sola"

