Venticinque novembre Mattarella | La libertà della donne è una conquista da difendere ogni giorno

Iltempo.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"In ogni ambito della vita sociale e privata, nelle case, nei luoghi di lavoro e negli spazi urbani, il principio della parità tarda ad affermarsi, limitando l'autonomia femminile, compromettendo la sicurezza delle donne, impoverendo il progresso della società. I teatri di conflitto armato, dove la violenza contro le donne viene utilizzata come strumento di intimidazione e oppressione, ne sono drammatico esempio. Oggi assistiamo al dilagare di forme di violenza consentite dalla dimensione digitale, amplificate dalle dinamiche dei social network, con effetti tutt'altro che virtuali: umiliazioni, ricatti, coercizioni che portano, nei casi più gravi, ad aggressioni fisiche e femminicidi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

venticinque novembre mattarella la libert224 della donne 232 una conquista da difendere ogni giorno

© Iltempo.it - Venticinque novembre, Mattarella: "La libertà della donne è una conquista da difendere ogni giorno"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Mattarella ad Ancona il 4 novembre, la cerimonia al porto antico - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà ad Ancona il 4 novembre per presiedere la cerimonia della Giornata dell'unità nazionale e delle forze armate, che si terrà al porto antico a ... Secondo ansa.it

Mattarella: 'Il 4 novembre monito a non prendere la strada della guerra' - "Il 4 novembre rappresenta un monito per ricordare alle nuove generazioni di tutte le nazioni di non intraprendere la strada della violenza e della guerra". Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Venticinque Novembre Mattarella Libert224