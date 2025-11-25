Venticinque novembre Mattarella | La libertà della donne è una conquista da difendere ogni giorno
"In ogni ambito della vita sociale e privata, nelle case, nei luoghi di lavoro e negli spazi urbani, il principio della parità tarda ad affermarsi, limitando l'autonomia femminile, compromettendo la sicurezza delle donne, impoverendo il progresso della società. I teatri di conflitto armato, dove la violenza contro le donne viene utilizzata come strumento di intimidazione e oppressione, ne sono drammatico esempio. Oggi assistiamo al dilagare di forme di violenza consentite dalla dimensione digitale, amplificate dalle dinamiche dei social network, con effetti tutt'altro che virtuali: umiliazioni, ricatti, coercizioni che portano, nei casi più gravi, ad aggressioni fisiche e femminicidi.
Ospedale, emergenza infermieri: «Uno per venticinque pazienti» La denuncia di Carena (Fials): «Turni massacranti. Il personale non basta». L'Asl nuorese: «Quest'anno ne abbiamo assunto 24 e 61 oss» 24 novembre 2025 17:58
Mattarella ad Ancona il 4 novembre, la cerimonia al porto antico - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà ad Ancona il 4 novembre per presiedere la cerimonia della Giornata dell'unità nazionale e delle forze armate, che si terrà al porto antico a ... Secondo ansa.it
Mattarella: 'Il 4 novembre monito a non prendere la strada della guerra' - "Il 4 novembre rappresenta un monito per ricordare alle nuove generazioni di tutte le nazioni di non intraprendere la strada della violenza e della guerra". Lo riporta ansa.it