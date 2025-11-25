Roma, 25 novembre 2025 – Mentre Nathan Trevallion, il papà dei bambini allontanati dal casolare nei boschi di Palmoli in applicazione di una decisione del Tribunale dei minori dell’Aquila, si è chiuso nel silenzio e ha anche lui provvisoriamente abbandonato il rudere andando ospite da alcuni amici di Chieti, si delineano ancora i contorni di una vicenda che ha fatto e continua a fare moltissimo rumore tra l'opinione pubblica in Italia. A offrire un quadro piuttosto chiaro di come si è arrivati alla decisione di dividere – almeno temporaneamente la famiglia che viveva nel bosco – è il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, che lancia un vero e proprio appello in un intervista al quotidiano Il Centro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Venite a vivere nella casa gratuita in paese a Palmoli”. L’appello del sindaco alla famiglia che viveva nel bosco