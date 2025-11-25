Venezuela Trump designa Maduro come capo di organizzazione terroristica

L’amministrazione Trump da oggi potrebbe espandere il suo raggio di azione contro il Venezuela, dal momento che designa Nicolas Maduro e i suoi alleati di governo come membri di un’organizzazione terroristica, il ‘Cartel de los Soles’. La mossa arriva nel mezzo di una campagna che da mesi gli Stati Uniti stanno conducendo con il dichiarato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Venezuela, Trump designa Maduro come capo di organizzazione terroristica

Leggi anche questi approfondimenti

Voli cancellati verso il Venezuela. La strategia di #Trump funziona? Vai su X

Usa-Venezuela, Trump valuta tutte le opzioni: “Maduro? Probabilmente parlerò con lui, ma non escludo alcuna opzione”. Donald Trump considera ogni possibilità nei confronti del Venezuela, compresa l’azione militare, e afferma che potrebbe parlare con N - facebook.com Vai su Facebook

Venezuela, gli Usa accusano Maduro: "A capo di un cartello della droga". Ma Trump non attaccherà subito: ecco perché - Gli Stati Uniti accusano il presidente venezuelano Nicolas Maduro di essere a capo di un presunto cartello della droga venezuelano, il "Cartel de los Soles" che Washington ha designato come organizzaz ... Si legge su affaritaliani.it

Venezuela, Trump designa Maduro come capo di un’organizzazione terroristica - L’amministrazione Trump ha designato Nicolas Maduro e i suoi alleati di governo come membri di un’organizzazione terroristica, il “Cartel de los Soles”. strettoweb.com scrive

Cos’è il “Cártel de los Soles” in Venezuela - Gli Stati Uniti dicono che è un'organizzazione terroristica e che Maduro è il suo capo, ma non è nemmeno chiaro se esista ... Si legge su ilpost.it