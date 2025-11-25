Venezia straniero morde operatore socio sanitario in Pronto soccorso
Con atteggiamenti aggressivi, l'uomo si è scagliato contro il personale, accanendosi anche contro la strumentazione del servizio. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Straniero, 36 anni, dà in escandescenze al Pronto Soccorso di Venezia e mentre viene immobilizzato morde un operatore socio sanitario E' un cittadino straniero di 36 anni l'autore dell'ennesima aggressione verso gli operatori sanitari dell'Ulss 3 Serenissima, - facebook.com Vai su Facebook
