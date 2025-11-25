Venezia-Skopje pilota cerca invano di atterrare poi dirotta il volo in Kosovo | cosa è successo

Sarebbero state le condizioni meteo proibitive a impedire al pilota del volo W6 4752 della Wizz Air di atterrare come previsto all'Aeroporto Internazionale di Skopje: partito dal "Marco Polo" di Venezia, l'Airbus A321neo ha effettuato un'infinità di giri attorno al luogo di destinazione, prima di modificare la sua rotta originaria e toccare finalmente terra in Kosovo. I fatti si sono verificati nel pomeriggio di oggi, martedì 25 novembre, a bordo di un velivolo della compagnia low cost ungherese decollato da Venezia alle ore 14.33. Una volta raggiunta la sua meta, intorno alle ore 15.41, l'Airbus A321neo è rimasto in volo sopra lo scalo della capitale della Repubblica di Macedonia per circa due ore, cercando in ogni modo di compiere la manovra giusta per poter atterrare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Venezia-Skopje, pilota cerca invano di atterrare, poi dirotta il volo in Kosovo: cosa è successo

