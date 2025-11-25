Veneto tutti i consiglieri regionali eletti | l’elenco dei nomi
Il nuovo Consiglio regionale del Veneto è sostanzialmente definito: 51 seggi complessivi, distribuiti con rapporti di forza diversi rispetto alla scorsa legislatura. La coalizione di centrodestra ottiene 33 seggi, un risultato più contenuto rispetto ai 41 di cinque anni fa, ma che conferma comunque una larga maggioranza guidata dal nuovo presidente della Giunta, Alberto Stefani. All’opposizione vanno 14 seggi riconducibili al centrosinistra, cui si aggiungono i 2 della lista Resistere Veneto di Riccardo Szumski. La Lega – Liga Veneta Stefani Presidente si conferma il primo gruppo in Aula con 19 consiglieri più il presidente eletto. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Scopri altri approfondimenti
AGGIORNAMENTO Ecco com'è composto il nuovo consiglio regionale del Veneto dopo la vittoria di Alberto Stefani. Alla Lega vanno 19 seggi, 9 ciascuno a Partito democratico e Fratelli d'Italia. Tutti i nomi - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni regionali in Veneto, Meloni e tutti i leader del centro destra per il gran finale a sostegno di Stefani Vai su X
Regione Veneto, ecco il nuovo Consiglio: tutti gli eletti. Nove i vicentini - Stefani guida la maggioranza con 19 seggi alla Lega. Si legge su vicenzatoday.it
Eletti FdI Veneto, risultati nomi consiglieri Regionali 2025/ Voti e preferenze: seggi Consiglio con Stefani - Eletti FdI in Veneto dopo le Elezioni Regionali 2025: chi entra in consiglio assieme ad Alberto Stefani e risultati del 2020 ... Come scrive ilsussidiario.net
Regionali Veneto, ecco chi andrà in Consiglio Regionale partito per partito - Il candidato di centrodestra, Alberto Stefani, vince in Veneto contro Giovanni Manildo. Segnala policymakermag.it