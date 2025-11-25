Veneto nel segno del doge Luca Zaia | il giovane Alberto Stefani è il suo erede

Venezia, 25 novembre 2025 – È Alberto Stefani il nuovo governatore del Veneto con circa il 64% dei voti. L’enfant prodige del Carroccio, classe 1992 e già sindaco di Borgoricco, raccoglie l’eredità di Luca Zaia, segnando una vittoria che va oltre il cambio della guardia: è la riscossa della Lega. A Padova festeggia il segretario del Carroccio, Matteo Salvini, euforico per un dato “inaspettato da tutti” che vede il partito proiettato al 36%. “Dati per morti da dieci anni, siamo in discreta salute”, afferma il leader, lodando il “metodo Stefani” fatto di “polemiche zero, idee e ascolto”. Regionali in Veneto, Stefani: "Dedico la vittoria a tutti i nonni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Veneto nel segno del doge Luca Zaia: il giovane Alberto Stefani è il suo erede

Approfondisci con queste news

Ora apre Nobu in via Veneto, ospite d’onore Robert De Niro. Nel segno della cucina giapponese - facebook.com Vai su Facebook

Ora apre Nobu in via Veneto, ospite d’onore Robert De Niro. Nel segno della cucina giapponese Vai su X

In Veneto finisce l'era di Luca Zaia, dopo 15 anni: l'alluvione, la pandemia, le gaffe (e le imitazioni di Crozza). E due sconfitte: il fine vita e il terzo mandato - Cortina, i suoi stivali di gomma durante l'acqua alta di Venezia, i libri scritti nei campi. Lo riporta corrieredelveneto.corriere.it

Elezioni, sorpasso di Fdi sulla Lega in Veneto: scarto di due punti. Il monito di De Carlo va a segno: «Cambierà colore a breve» - Ma la forbice degli exit poll è talmente ampia che di dubbi, ormai, ne rimangono veramente pochi su chi sarà il presidente della ... Secondo msn.com

Elezioni Veneto, la Lega punta a superare FdI e tornare primo partito grazie a Zaia. E il Doge? Andrà a Roma per seguire il federalismo - Ovviamente non ci sono sondaggi e comunque, anche se ci fossero, non si potrebbero pubblicare. Riporta affaritaliani.it