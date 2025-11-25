Vendite Europa in crescita +4,9% ad ottobre
Ad ottobre 2025 il mercato automobilistico europeo è cresciuto soprattutto grazie al traino di Spagna e Germania, stallo per l'Italia. Aumentano le quote di elettriche e ibride plug-in. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
In Europa il produttore cinese Bud sta registrando numeri di rilievo, triplicando le proprie vendite rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso e raggiungendo gli 81.000 veicoli nei primi nove mesi del 2025, anche grazie a una gamma in continua espansione - facebook.com Vai su Facebook
#Auto, Acea: vendite Europa settembre +10,7%, #Stellantis +11,5% Vai su X
Vendite Europa in crescita, +4,9% ad ottobre - Ad ottobre 2025 il mercato automobilistico europeo è cresciuto soprattutto grazie al traino di Spagna e Germania, stallo per l'Italia. Segnala msn.com
Mercato auto Europa, a ottobre +4,9% e nei primi 10 mesi +1,8%. Ma si resta sotto i livelli del 2019 - Il 10 dicembre nuove indicazioni della Commissione sul percorso di transizione ... Riporta ilfattoquotidiano.it
Marcato auto, l’Europa recupera il 4,9% nel mese di ottobre - Stellantis recupera il 4,6% di volumi, crescono con percentuali double digit i gruppi cinesi come Saic e Byd mentre Tesla dimezza la quota di mercato ... Lo riporta ilsole24ore.com