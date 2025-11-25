Velodromo mercoledì da leoni per l' Athletic Palermo | se batte la Nissa balza in testa alla classifica
La matricola terribile non vuole smettere di sognare e promette di sconquassare il campionato di D. Mercoledì in campo per l’Athletic Club Palermo. I nerorosa di Emanuele Ferraro saranno impegnati al Velodromo Paolo Borsellino nel recupero dell’undicesima giornata contro la Nissa, sospesa al 18°. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
