Velodromo mercoledì da leoni per l' Athletic Palermo | se batte la Nissa balza in testa alla classifica

Palermotoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La matricola terribile non vuole smettere di sognare e promette di sconquassare il campionato di D. Mercoledì in campo per l’Athletic Club Palermo. I nerorosa di Emanuele Ferraro saranno impegnati al Velodromo Paolo Borsellino nel recupero dell’undicesima giornata contro la Nissa, sospesa al 18°. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Velodromo Mercoled236 Leoni Athletic