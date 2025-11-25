Velina e calciatore | tutto cominciò con Edy Lorenzo e una torta di cinque piani

Gazzetta.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una stella dello spettacolo soprannominata "la muta di Portici" e un portierone dalla vita riservata: lui aspettava lei sotto gli studi rai, finì con le nozze e una storia di dieci anni. Ma avrebbero aperto la posta a tante altre coppie miste tra spettacolo e pallone. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

velina e calciatore tutto cominci242 con edy lorenzo e una torta di cinque piani

© Gazzetta.it - Velina e calciatore: tutto cominciò con Edy, Lorenzo e una torta di cinque piani

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Velina Calciatore Tutto Cominci242