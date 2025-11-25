Vela | Luca Di Tomassi e Marta Maggetti in top-5 dopo la seconda giornata agli Europei IQFoil

Entrano nel vivo i Campionati Europei 2025 di vela, classe IQFoil, evento attualmente in fase di svolgimento sulle acque di Palermo, nello specifico al largo di Sferracavallo. Dopo una giornata inaugurale contrassegnata da un vento leggero, nel secondo giorno di competizioni entrambe le categorie sono riuscite a completare cinque regate ciascuno, smuovendo in modo significativo la classifica. Il più costante fino a questo momento in campo maschile si è rivelato essere il Campione Olimpico israeliano Tom Reuveny, capace di stampare un 9-2-16(scartato)-2-4 raggiungendo 18 punti netti. Non lontano c’è il britannico Finn Hawkins, oggi in grande spolvero e bravo a vincere ben due segmenti, accomodandosi al secondo posto con 20 precedendo il transalpino Nicolas Goyard, terzo con 21 davanti all’altro britannico Andy Brown, quarto con lo stesso parziale, oltre che a Luca di Tomassi, per ora quinto con 23 dopo aver segnato in flotta gialla 10-1-1-3-8. 🔗 Leggi su Oasport.it

