Vedremo il terzo trailer di GTA 6 ai Game Awards? Abbiamo una brutta notizia per voi

I Game Awards 2025 sono alle porte e, come ogni anno, l'evento promette anteprime esplosive dei videogiochi più attesi. Quando si parla di anticipazione nell'industria videoludica, però, c'è un titolo che eclissa tutti gli altri: Grand Theft Auto 6. Il sesto capitolo della saga Rockstar è talmente atteso che altre software house hanno riorganizzato le proprie roadmap di lancio attorno alle sue date di uscita, tirando un sospiro di sollievo a ogni rinvio del colosso open-world. Nonostante GTA 6 sia ancora distante nel tempo, molti fan sperano in un nuovo assaggio del gioco per lenire la delusione del recente slittamento.

