Vaticano | Matrimonio unione unica ed esclusiva tra una sola donna e un solo uomo

All'interno del matrimonio è indispensabile che esista soltanto la coppia senza nessun'altra influenza esterna: lo sottolinea la Nota dottrinale chiamata "Una Caro - Elogio della monogamia" approvata da Papa Leone XIV e diffusa dal Dicastero della Dottrina della Fede del Vaticano. L'elogio della monogamia. La monogamia è " la prima caratteristica essenziale e inalienabile di quell’amicizia così peculiare che è il matrimonio, e che richiede come manifestazione esistenziale una relazione totalizzante – spirituale e corporea – che matura e cresce sempre più verso un’unione che rifletta la bellezza della comunione trinitaria e dell’unione tra Cristo e il suo amato Popolo ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Vaticano: "Matrimonio unione unica ed esclusiva tra una sola donna e un solo uomo"

