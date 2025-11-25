Vaticano emette nuova nota dottrinale | il matrimonio è un legame esclusivo tra uomo e donna

Il Vaticano ha redatto una nota dottrinale in cui traccia l’Elogio della monogamia, sottolineando l’esclusività dell’unione matrimoniale tra uomo e donna e i suoi fini. Il Dicastero per la Dottrina della Fede, nella giornata del 25 novembre, ha reso nota la Nota dottrinale dal titolo Una caro, sottotitolata come Elogio della monogamia. Si specifica che. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Vaticano emette nuova nota dottrinale: il matrimonio è un legame esclusivo tra uomo e donna

