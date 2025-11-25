Vasco Rossi | Vanoni ha inciso Vivere Con lei questa canzone prende una forza notevole

Nei giorni dell'addio l'amico della cantante, Lavezzi, ha svelato che a giugno aveva inciso la canzone di Vasco Rossi. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Vasco Rossi: “Vanoni ha inciso Vivere. Con lei questa canzone prende una forza notevole”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Vasco Rossi. Ornella Vanoni · Ogni volta. Splendida Ornella Vanoni ? …autentica, sorprendente, ironica… Unica. Grazie di tutto! - facebook.com Vai su Facebook

Ornella Vanoni aveva registrato Vivere di Vasco Rossi e doveva registrare un duetto con Gino Paoli - Ornella Vanoni aveva registrato una cover di “Vivere” di Vasco Rossi poco prima di morire. Lo riporta fanpage.it

Ornella Vanoni e la cover del brano di Vasco Rossi: “Da pelle d’oca” - Il produttore Mario Lavezzi, in un’intervista a Repubblica, ha raccontato le ultime settimane di vita dei Ornella Vanoni, scomparsa a 91 anni, e ha rivelato l’ultimo progetto artistico della nota ... notiziemusica.it scrive

Ornella Vanoni ha inciso “Vivere” di Vasco Rossi. Lui commenta: “È una grande, sono cose straordinarie”. La discografica Bmg: “Garantiremo la qualità” - L'ultima cover dell'artista scomparsa sarà pubblicata da BMG: "Ma solo se rispetta il livello qualitativo che ci ha abituati" ... Scrive ilfattoquotidiano.it