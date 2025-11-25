Vandalismi in aumento tra le vie Decio Raggi e Cascina | urgono controlli e provvedimenti
Riceviamo e pubblichiamo: “Nel parcheggio interrato tra via Decio Raggi e via Cascina si sta passando da semplici bravate a una vera e propria escalation di atti vandalici. Nelle ultime settimane sono stati svuotati estintori, distrutti i vetri di una Fiat 500 e, nei mesi scorsi, si erano già. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
