Van Basten e una rovesciata storica | 33 anni la magia nel suo poker al Goteborg | VIDEO

Il ricordo di quando Van Basten realizzò 4 gol in Champions League contro il Goteborg. Per la leggenda del Milan anche una magia in rovesciata. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Van Basten e una rovesciata storica: 33 anni la magia nel suo poker al Goteborg | VIDEO

GOL STORY - Marco Van Basten e la rovesciata perfetta all'incrocio dei pali #GOLSTORY #passionapoli #amarcord - facebook.com Vai su Facebook

Van Basten è stato il miglior numero 25 della storia del calcio - Tutti associamo Marco Van Basten alla maglia numero 9 del Milan, ma in realtà quella casacca personalizzata non è mai esistita. Riporta sport.sky.it

Van Basten compie 60 anni: la storia del Cigno di Utrecht e la maledizione degli infortuni. Un fenomeno durato troppo poco - Ci sono giocatori che quando passano lasciano il segno e rimangono dei punti di riferimento nel tempo per le nuove generazioni. Scrive ilmessaggero.it

Van Basten compie 60 anni: la storia del Cigno di Utrecht e la maledizione degli infortuni. Un fenomeno durato troppo poco - Nato a Utrecht (Olanda) il 31 ottobre 1964, Marco Van Basten ha 60 anni ed è alto 188 centimetri. Si legge su ilmessaggero.it