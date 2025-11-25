Valerio Fabiani confermato consigliere speciale del presidente per le crisi aziendali

FIRENZE – Eugenio Giani ha firmato la nomina di Valerio Fabiani a consigliere politico del presidente, riconfermandolo nelle stesse attribuzioni che hanno visto Fabiani, nel quinquennio 2020-2025, in prima fila nell’impegno per lavoro e crisi aziendal i. Tra le deleghe assegnate al consigliere le politiche per la gestione delle crisi aziendali e i processi di reindustrializzazione; gli interventi propedeutici a prevenire la crisi; l’osservatorio sul mercato del lavoro e occupazione; gli interventi sul mercato finanziario e politiche di supporto creditizio agli investimenti; il monitoraggio di potenziali interventi e investimenti sul territorio regionale e le aziende partecipate. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

