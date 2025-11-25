Valditara in Egitto per rafforzare la cooperazione educativa tra Roma e il Cairo

Ilgiornale.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha compiuto una visita ufficiale al Cairo per consolidare i rapporti bilaterali nel campo dell’istruzione. Durante la missione ha incontrato il Primo Ministro Mostafa Madbouly e il Ministro dell’Istruzione Mohamed Abdel Latif, insieme ai Ministri dell’Agricoltura, delle Imprese Pubbliche e delle Risorse Idriche e dell’Irrigazione. Firmati i protocolli tra ITS italiani e Scuole di Tecnologia Applicata egiziane. Nel corso dell’incontro sono stati sottoscritti protocolli tra le autorità egiziane, 89 Scuole di Tecnologia Applicata e 5 ITS Academy italiani attivi nei settori della meccatronica, mobilità sostenibile, chimica, tessile, salute e agroalimentare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

valditara in egitto per rafforzare la cooperazione educativa tra roma e il cairo

© Ilgiornale.it - Valditara in Egitto per rafforzare la cooperazione educativa tra Roma e il Cairo

Altri contenuti sullo stesso argomento

valditara egitto rafforzare cooperazioneValditara in Egitto per rafforzare la cooperazione educativa tra Roma e il Cairo - Annunciata l’apertura degli ITS in Egitto e l’estensione dell’insegnamento dell’italiano alle scuole medie ... Lo riporta ilgiornale.it

valditara egitto rafforzare cooperazioneValditara in Egitto per promuovere l'istruzione tecnico-professionale e la lingua italiana - Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, si è recato in visita al Cairo, dove ha incontrato il Primo Ministro ... iltempo.it scrive

Valditara a Nova: “Con l’Egitto dialogo sull’intelligenza artificiale e sulla formazione di docenti” - Valditara a Nova: "Con l'Egitto dialogo sull'intelligenza artificiale e sulla formazione di docenti” Leggi le ultime notizie su Agenzia Nova ... agenzianova.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Valditara Egitto Rafforzare Cooperazione