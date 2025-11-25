valditara in egitto per rafforzare la cooperazione educativa tra roma e il cairo

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha compiuto una visita ufficiale al Cairo per consolidare i rapporti bilaterali nel campo dell’istruzione. Durante la missione ha incontrato il Primo Ministro Mostafa Madbouly e il Ministro dell’Istruzione Mohamed Abdel Latif, insieme ai Ministri dell’Agricoltura, delle Imprese Pubbliche e delle Risorse Idriche e dell’Irrigazione. Firmati i protocolli tra ITS italiani e Scuole di Tecnologia Applicata egiziane. Nel corso dell’incontro sono stati sottoscritti protocolli tra le autorità egiziane, 89 Scuole di Tecnologia Applicata e 5 ITS Academy italiani attivi nei settori della meccatronica, mobilità sostenibile, chimica, tessile, salute e agroalimentare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

