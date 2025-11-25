Vaccino Covid dossier Usa | 25 bambini morti per effetti avversi del siero crollo di Big Pharma a Wall Street | Moderna -7,4% Pfizer -4%

Tutto ruota intorno al VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System), vale a dire il sistema federale che raccoglie segnalazioni spontanee di reazioni avverse "25 bambini morti per gli effetti avversi del vaccino Covid". È quanto sostiene un dossier Usa che sarà discusso da un comitato consu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Vaccino Covid, dossier Usa: "25 bambini morti per effetti avversi del siero", crollo di Big Pharma a Wall Street: Moderna -7,4%, Pfizer -4%

Altri contenuti sullo stesso argomento

È disponibile il Vaccino Covid. Puoi effettuarlo GRATUITAMENTE in Farmacia Pedone. ? 0916404417 per PRENOTARE. A chi è raccomandato: Persone di età pari o superiore ai 60 anni. Ospiti delle strutture, in degenza prolungata. Donne che si t Vai su Facebook

Corte Ue: "Il Vaccino anti-Covid ai militari italiani non discriminò". #ANSAEuropa #covid Vai su X

Vaccino Covid, dagli USA consigliano la doppia dose per evitare ricoveri - Vediamo i dettagli, così come riporta l’agenzia di stampa Adnkronos, E’ stata la direttrice ... Secondo ilmeteo.it

Vaccino Covid, lo Stato del Kansas fa causa a Pfizer negli Usa - Lo Stato americano del Kansas ha citato in giudizio Pfizer, accusando l'azienda di fuorviare il pubblico sul suo vaccino contro il COVID- Segnala tg24.sky.it

Kennedy stravolge la linea sui vaccini Covid negli USA: “Bambini e donne incinte possono non farlo” - , ha annunciato che i CDC (l’agenzia federale per la prevenzione e il controllo delle malattie negli USA) non raccomanderanno più il vaccino Covid ... Come scrive fanpage.it