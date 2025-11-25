Le vacanze per Natale e Capodanno cambiano pelle: più brevi, più esotiche e più familiari. Il quadro emerge da un’analisi dell’Osservatorio Assicurativo Segugio.it che traccia un identikit del viaggiatore italiano per le vacanze di fine anno. Si cambia, rispetto all’estate. I viaggi sono più corti, si muovono più le famiglie e meno i single e il Mondo (esclusi Usa, Canada e Caraibi) sono oltre la metà delle mete scelte. E in parallelo la polizza assicurativa sul viaggio sembra diventare un must. Viaggi più brevi, famiglie in crescita e mete lontane: l’identikit dell’inverno 2025. La prima evidenza riguarda la durata media delle vacanze, che scende a 10,6 giorni contro i 13,2 dell’estate. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Vacanze di Natale e Capodanno 2025: viaggi più brevi e più lontani